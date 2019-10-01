فيديو.. إخصائية أمراض جلدية توضح طرق الحفاظ على البشرة خلال الخريف

قالت الدكتورة حنين الجعبري، إخصائية الأمراض الجلدية والليزر، إن البشرة تتعرض لتغيرات كثيرة خلال فصول العام الأربعة، مشيرًة إلى أن أكثر شيء يتأثر بهذا التغير هو الوجه والكفين.

وأضافت الجعبري، خلال حوارها مع قناة "الغد"، أن الوجه والكفين يتعرضان للجفاف نتيجة العوامل الجوية، ذلك لأنهما معرضين للعوامل الخارجية والرياح.

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وأشارت إلى أن البشرة الدهنية تنتج إفرازات عديدة في فصل الصيف، ما يسبب مشكلات لدى أصحابها، أما في فصل الخريف تكون أكثر ثباتًا وإشراقًا.

ولفتت إلى أنه من الأفضل استخدام مرطبات ذات مواد طبيعية، حتى لا تؤذي البشرة.