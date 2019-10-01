بعد تتويجها ببطولة "سان فرانسسكو للإسكواش".. 9 معلومات عن رنيم الوليلي

توجت اليوم، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش، ببطولة "أوراكل نت سويت" سان فرانسيسكو والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بدءًا من 24 سبتمبر.

وتقدم "هُن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن رنيم الوليلي.

1- تبلغ من العمر 30 عاما.

2-متزوجة من اللاعب طارق مؤمن منذ عام 2014.

3- حاصلة على بكالوريوس من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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4- حققت كلًا من بطولة بريطانيا للإسكواش 6 مرات وبطولة Wispa 5 مرات وبطولة CIMB الماليزية المفتوحة عام 2012 وبطولة العالم للإسكواش للفرق المختلفة 2011 وبطولة العالم للإسكواش للسيدات 2009.

5- فازت بكل من بطولة أبطال أوروبا و"ويندي سيتي المفتوحة" و"بطولة الإسكندرية الدولية للإسكواش للسيدات"، و"بطولة مصر الجديدة المفتوحة 2009 وبطولة العالم للناشئين عامي 2005 و2007".

6- توجت بـ"جائزة أفضل لاعب" من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش PSA عام 2015 و"جائزة أفضل لاعب" في بطولة Wispa عام 2011 والميدالية الذهبية في "دورة الألعاب العربية" في العام نفسه.

7- صنفت في المرتبة الثانية عالميًا بالإسكواس عام 2012.

8- توجت رنيم الوليلي، بلقب بطولة العالم لأول مرة في تاريخها، بعد الفوز على مواطنتها وبطلة العالم نور الشربيني 2017.

9- كانت رنيم أول امرأة مصرية تحتل صدارة التصنيف العالمي للإسكواش.