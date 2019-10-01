الامارات | معرض الشارقة للكتاب.. تعرّف إلى ضيوف الدورة الـ 38

شكرا لقرائتكم خبر عن معرض الشارقة للكتاب.. تعرّف إلى ضيوف الدورة الـ 38 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن معرض الشارقة الدولي للكتاب أن دورته الـ 38 التي ستنطلق في 30 أكتوبر الجاري ستشهد حضور عدد وافر من المبدعين العالميين، وفي مقدمتهم حامل جائزة نوبل للآداب الروائي التركي أورهان باموك، والكاتبة العمانية جوخة الحارثي التي فازت بجائزة البوكر العالمية عن روايتها «سيدات القمر».

وفي عام تتويج الشارقة «العاصمة العالمية للكتاب» تشارك في فعاليات المعرض الذي ينظم هذا العام تحت شعار «افتح كتاباً.. تفتح أذهاناً» 2000 دار نشر من 81 دولة عربية وأجنبية، وتحل جمهورية المكسيك ضيف شرف.

كما يستضيف المعرض الإعلامي الأميركي ستيف هارفي، والمخرج الحاصل على جائزة الأوسكار العالمية عن موسيقى فيلمه الشهير «slumdog millionaire» الهندي، سامبوران كارالا – غولزار، والشاعر الهندي فيكرام سيث.

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ويشارك في المعرض نحو 173 كاتباً وروائياً من 68 دولة عربية وأجنبية، يقدمون 987 فعالية متنوعة تتوزّع على الفعاليات الثقافية، وفعاليات الطفل، وفعاليات الطهي، إلى جانب تقديم باقة من الأعمال المسرحية، إضافة إلى فعاليات رسومات القصص المصورة، وفعاليات محطة التواصل الاجتماعي.

ويستضيف المعرض الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والشاعر والروائية العراقية إنعام كجه جي، والروائية الكويتية بثينة العيسى، والشاعرة التونسية جميلة الماجري، والشاعر السعودي محمد السكران، نجم برنامج شاعر المليون.

وسيكون الجمهور على موعد مع الروائية الإيطالية إليازبيثا دامي، والروائية البريطانية إيلا واكاتاما ألفريا، والروائية الأميركية بيرنيس ماكفادن، ومن الهند يشارك كلّ من الروائية آنيتا ناير، والممثل غولشان غروفر، والشاعر جييت ثاييل وآخرين.