في يوم المُسن العالمي.. "الخير والبركة" في 20 صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هيثم الشيخ

خطّ الزمن ملامحهم، ونحت من تجاعيد وجوههم قصصًا وتجاربًا شخصية، ورسائل يخاطبون بها أرواحنا المغتربة بالدنيا.

أيديهم المجعدة وشعرهم الأبيض رسما لحن حياة كانت سابقًا أجمل نغم دقّ مسامعنًا وعلمّنا معنى الحياة. هم شمعة المنزل وبركته الخفية، هم الأجداد والجدات، والآباء والأمهات، هم كبار السن في حياتنا.

في يومهم العالمي الذي يحتفل به العالم في مثل هذا اليوم من كل عام، جمعنا لكم مجموعة من الوجوه المصرية التي تمد بيوتنا بدفء قلوبهم وحنان أيديهم.

وفي مصر، هناك 6.5 مليون مسن (60 سنة فأكثر) بنسبة تصل إلى 6.7% من إجمالي السكان، وفقا لتقدير السكان في يناير 2019 الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في بيان أمس.

فقط 8.9% من إجمالي المسنين حاصلون على مؤهل جامعي، أما عدد المشتغلين من كبار السن عامة فبلغ 1.217 مليون. نسبة 2.1% من بين المسنين ما زالوا مقبلين على الحياة، إذ أشهروا زواجهم خلال العام 2018، في مقابل 9% ممن أعلنوا طلاقهم خلال العام ذاته.

في الألبوم المرفق بالأعلى، وبمناسبة اليوم العالمي لكبار السن جمعنا لكم هذه الصور من الوجوه المصرية التي التقطتها عدسات مصوري "الخليج 365".