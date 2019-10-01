مكياج ناعم على طريقة فوز الفهد..للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - فوز الفهد، تعد من أشهر الفاشينيستا المؤثرات في الوطن العربي، خصوصاً في عالم الجمال والأناقة. فهي تتميز بسحنة سمراء جذابة وتعرف كيف تبرز جمالها بأسلوب ناعم يحاكي أنوثتها وذلك من خلال اعتمادها المكياج الناعم الذي يليق بملامح وجهها الناعمة. وبما أن الكثير من المحجبات يفضلن اعتماد المكياج الناعم والخفيف الذي يناسب إطلالتهن المحتمشة ويبرز جمالهن بطريقة غير متكلفة في الوقت ذاته. لذا، "الخليج 365.نت" اختار لك مكياج ناعم يليق بإطلالة المحجبة من وحي مكياج الفاشينيستا فهد الفوز من خلال اتباع الخطوات الآتية لتطبيق المكياج الناعم.



مكياج محجبات ناعم وخفيف على غرار الفاشينيستا فوز الفهد

مكياج خفيف على طريقة فوز الفهد





طرق تطبيق مكياج ناعم وخفيف يناسب المحجبات

للحصول على مكياج ناعم يبرز ملامح وجههك بأسلوب مميز، عليك تطبيق الخطوات الآتية:

1-غسل الوجه:

بدايةً، يجب غسل الوجه والرقبة بالحليب، ثم بلوشن، وبعد ذلك نضع كريماً مرطباً للحماية، وبهذا يكون الوجه جاهزاً.

2-ترطيب الوجه:

ترطيب الوجه؛ من أجل ترطيب الجلد قبل وضع المستحضرات التجميلية، ويفّضل أن يحتوي المرطب على نسبة حماية عالية ضد أشعة الشمس، وبما أن المرطب يعتبر مادة شفافة لا يجب أن يتطابق مع لون البشرة، بعكس كريم الأساس الذي يجب مطابقته مع لون البشرة.

3- تطبيق خافي العيوب

يساعد خافي العيوب في إظهار المكياج بطريقة خفيفة وبسيطة

يجب إخفاء عيوب البشرة، لا سيما الهالات السوداء تحت العين، من خلال استخدام خافي العيوب. وينصح بضرورة استخدام كمية قليلة منه على منطقة تحت العين، ثم استخدام الإصبع لتوزيعه. فخافي العيوب يساعد في إظهار المكياج بطريقة خفيفة وبسيطة.



4- استخدام كريم الأساس

ينصح بتطبيق كريم الأساس على كامل الوجه والرقبة

يطبق كريم الأساس على كامل الوجه والرقبة. إذا كانت بشرتك جافة، أما إذا كانت ذات إفرازات، فينبغي وضع البودرة التي تناسب لون البشرة مع الفاونديشن. ويفضل استخدام البودرة إذا كانت البشرة دهنية للتخفيف من لمعانها، إذ تساعد على امتصاص زيوت البشرة، ويمكن وضع البودرة باستخدام فرشاة تجميل وتطبيقها بشكل دائري، وإذا كانت البشرة دهنيةً يمكن الامتناع عن استخدام المرطب ويكتفى بوضع خافي العيوب والبودرة، كما يمكن استخدام أحمر الخدود مع مراعاة اختيار لون دافئ، يعطي الجلد لمعانا وجمالاً.



5- تحديد العيون

تحديد العين عند تطبيق مكياج العيون



تحديد العينين من خلال رسم الجفن العلوي بالكحل الاسود او البني او الرمادي أو عن طريق استخدام قلم آيلاينر مع الحرص على عدم جعل الخط سميكاً. كما ويمكنك استخدام الايلاينر الابيض داخل العين لجعلها اكثر اتساعاً. وإذا كنت تفضلين استخدام ظلال العيون، يمكنك تطبيق ظلال العيون ذات الألوان الترابية الخفيفة.



6- البلاشر أو البودرة

الحرص على اختيار اللون البرونزي للبلاشر لاضفاء لمسات من الإشراق



ضعي البلاشر أو البودرة بتجاه العظمتين حول الفكين، واحرصي على اختيار اللون البرونزي لاضفاء لمسات من الإشراق.

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7- وضع الماسكرا

ولاضفاء المزيد من الإشراق على العينين وابراز جمالهما، حدّدي الرموش من خلال وضع الماسكرا وطبقيها على جذور الرموش.

8- تحديد الشفاه

يجب أن يكون محدد الشفاه بلون النيود إذا كنت ترغبين بمكياج خفيف وناعم



يجب أن يكون محدد الشفاه بلونٍ مناسب لبشرتك إذا كنت ترغبين بمكياج خفيف وناعم، كما يجب الابتعاد عن الألوان الداكنة، ويمكن استخدام القليل من أحمر الشفاه اللامع، بالإضافة إلى أنّ وضع لون مناسبٍ للشفاه يساهم في إظهار المرأة أصغر سناً.

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