أفضل برايمر لتقليص مسام الوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - تلجأ صاحبات البشرة الدهنية اللواتي يعانين أيضا ظهور المسام الواسعة وحب الشباب إلى وضع أكثر من طبقة من كريم الأساس لإخفاء عيوب البشرة الدهنية. إلا أن هذه الخطوة، تؤدي إلى انسداد المسام وظهور مشكلات قد تتفاقم في ما بعد.



الحلّ بالنسبة إليهن ليس وضع طبقات متعدّدة من كريم الأساس إنما اختيار مستحضر البرايمر المناسب لبشرتهن قبل تطبيق الفاونديشن. فبهذه الطريقة يتمّ إخفاء العيوب من دون إنشاء طبقة سميكة على البشرة ومع الحفاظ على ملامح جذابة وطبيعية في الوقت نفسه.



تركيبة البرايمر



للحصول على سحنة متجانسة وملمس ناعم، بإمكانك اختيار برايمر بإحدى هاتين التركيبتين:

• برايمر بتركيبة السيليكون، يتميز بسماكته ويعمل على تلطيف البشرة وتقليص المسام وإخفاء التجاعيد والخطوط الدقيقة، إذ تملأ جزيئات السيليكون المسامات المفتوحة وتمنع المكياج من الغرق.

• برايمر بتركيبة الماء الذي يتميز بخفة وزنه وهو يمزج بشكل عام مع كريم الأساس السائل ويُطبّق على البشرة للحصول على لون متجانس وملمس حريري ناعم.



أفضل برايمر للوجه ذي المسام الواسعة



Becca Ever-Matte Poreless Priming Perfector

Becca Ever-Matte Poreless Priming Perfector



يأتي هذا البرايمر من بيكا بتركيبة خفيفة الوزن وسهلة الامتداد على البشرة، يستهدف المناطق التي تعاني من إفرازات مفرطة في مادة الزهم كما يساعد في تقلص المسام.



Elizabeth Arden Flawless Start Instant Perfecting Primer

Elizabeth Arden Flawless Start Instant Perfecting Primer



يتميز هذا البرايمر بتركيبة ثلاثية تساعد في طمس المسامات ومنح البشرة مظهراً متجانساً ومالساً.

Advertisements



tarte Poreless Mattifying Primer

tarte Poreless Mattifying Primer



يأتي بتركيبة الجل الشفاف واللامع، مثالي لإخفاء حب الشباب والبقع الجافة وتقليص المسامات الواسعة.



Smashbox Photo Finish Oil Free Foundation Primer – Pore Minimizing

Smashbox Photo Finish Oil Free Foundation Primer – Pore Minimizing



هذا البرايمر من سماشبوكس بتركيبة السيليكون السميكة، يساعد في تقليص المسام بشكل واضح. يمكن مزجه مع الفاونديشن السائل لمكياج ناجح وجذاب.



Too Faced Primed & Poreless Skin Smoothing Face Primer

Too Faced Primed & Poreless Skin Smoothing Face Primer



مثالي للبشرة المختلطة، تركيبته سميكة ويأتي في لون محايد يمتزج بلون البشرة الطبيعي فوق تطبيقه، وهو بالإضافة إلى قدرته على تقليص المسام وتعديل نسبة الزيوت في البشرة، يساعد أيضاً في تثبيت المكياج.



Benefit’s the POREfessional Face Primer

Benefit’s the POREfessional Face Primer



يأتي هذا البرايمر بتركيبة البلسم، خفيف الوزن، غنيّ بالفيتامين E الذي يساعد في محاربة علامات الشيخوخة المبكرة ومحاربة الجذور الحرّة التي تتسبب بتلف خلايا البشرة.



NYX Cosmetics Pore Filler

NYX Cosmetics Pore Filler



خفيف الوزن، يأتي هذا البرايمر من نيكس بظلال محايدة، تناسب جميع ألوان البشرة ولا تتعارض مع أي كريم أساس أو خافي عيوب.

إقرئي أيضاً

مكياج عيون سموكي... طبقيه بأسهل طريقة وأفضل المستحضرات

مكياج العيون المائي... أحدث اتجاهات الجمال لهذا الموسم

مكياج العيون الدخانية في ست خطوات