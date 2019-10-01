كريم الكولاجين للبشرة.. ضروري وفعال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - مع التقدّم في السن، يبدأ مستوى الكولاجين في البشرة بالانخفاض وبالتالي تفقد تدريجيا مرونتها ونضارتها. ورغم أن النظام الغذائي الصحيّ والغنيّ بـ الفيتامينات خصوصا الفيتامين C يساعد في الحفاظ على صحّة البشرة، تبقى الحاجة إلى استخدام كريمات غنيّة بالكولاجين حاجة ضرورية.



يلعب الكولاجين دورًا مهمًا في مرونة بشرتك بالإضافة إلى فوائد أخرى كثيرة، لكن مفعوله على البشرة يختلف مع اختلاف نوع البشرة والعوامل البيئية التي تتعرّض لها بشكل يومي.



مكوّنات كريم الكولاجين



عند شراء كريم كولاجين، عليك التأكد من أنه غنيّ بمجموعة معيّنة من المكوّنات التي تعمل على تحفيز معدل إنتاج البروتينات داخل جسمك.

للحصول على فوائد كريمات الكولاجين، عليك اختيار المنتجات التي تحتوي على الريتينول والبيبتيدات والتي تحفز عملية إنتاج الكولاجين في البشرة.



الريتينول



هو مركب من فيتامين A وعناصر مضادة للأكسدة تدخل في تركيبة كريمات التجاعيد. تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الجذور الحرة التي تكون في معظمها جزيئات خالية من الأكسجين وهي السبب وراء تلف خلايا الجلد وظهور التجاعيد.



البيبتيدات



هي أحد العناصر الأساسية في كريمات الكولاجين. تساعد في إخفاء التجاعيد والخطوط التي تجد مكانها على البشرة مع التقدّم في السن، كما تلعب دوراً فعالاً في التئام الجروح وإخفاء آثارها.



أفضل كريمات الكولاجين



1-L'Oréal Paris Collagen Moisture Filler Facial Day-Night Cream

L'Oréal Paris Collagen Moisture Filler Facial Day-Night Cream



يعتبر هذا الكريم من لوريال واحداً من أفضل كريمات الكولاجين المتوافرة في الأسواق. يساعد في ترطيب البشرة من الأعماق وملء التجاعيد والخطوط الدقيقة وتظهر نتائجه في وقت قصير جداً.

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2-Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream

Olay Regenerist Micro-Sculpting Cream



يجمع هذا الكريم من أوليه في تركيبته بين ببتيد الكولاجين وحمض الهيالورونيك الذي يعمل على ترطيب البشرة. وهو أحد أكثر كريمات العلامة مبيعاً.



3-St. Ives Collagen Elastin Facial Moisturizer

St. Ives Collagen Elastin Facial Moisturizer



يأتي هذا الكريم اليومي بتركيبة نبات القرطم الطبيعي 100% والمعروف بخصائصه المرطّبة، بالإضافة إلى احتوائه على الكولاجين والإيلاستين اللذين يساهمان في تعزيز مرونة البشرة.



4-Elemis Pro-Collagen Marine Cream

Elemis Pro-Collagen Marine Cream



يتميز هذا الكريم من إلميس بتركيبته الناعمة التي تتسلّل بسرعة إلى أعماق البشرة، وتؤدي عملها بشكل واضح. إذ يمكن خلال 15 يوماً أن تلاحظي الفرق وتستمتعي ببشرة مشرقة ومتوهّجة خالية من أي خطوط أو تجاعيد. يحتوي على خلاصة عشبة الجنكو بيلوبا وطحالب بادينا بيفونيكا اللتين تساعدان في شدّ البشرة وحمايتها من الترهّل.



5-Murad Rapid Collagen Infusion

Murad Rapid Collagen Infusion



يحتوي هذا الكريم على نسبة عالية من الكولاجين والأحماض الأمينية وهي مكونات تساعد في تخفيف ظهور التجاعيد وإخفاء الخطوط الرفيعة. مع الاستخدام المنتظم لهذا الكريم ستشعرين بأن بشرتك قد استعادت نضارتها وإشراقها.



6-Dr. Dennis Gross Skincare C+ Collagen Deep Cream

Dr. Dennis Gross Skincare C+ Collagen Deep Cream



يجمع هذا الكريم الغني والسريع الامتصاص بين قوة الكولاجين والفوائد المضادة للأكسدة لفيتامين C. كما أنه يحتوي على خلاصة الزيوت المغذية المستخرجة من بذور الكاميليا اليابانية وبذور عباد الشمس ونخالة الأرز التي تساعد في ترطيب البشرة.

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