فوائد زيت النعناع للشعر

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - بات زيت النعناع واحداً من أبرز الزيوت الأساسية التي تدخل الى تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالشعر، وذلك بعدما أثبت فاعليته في معالجة الكثير من مشكلاته.



فوائد زيت النعناع

زيت النعناع



يحتوي زيت النعناع على عناصر مرطّبة ومطهّرة في الوقت نفسه، يعزّز مرونة فروة الرأس ويزيل عنها الأوساخ والإفرازات الدهنية المتراكمة والتي تتسبّب في انسداد مسامها. كما ينشّط زيت النعناع الدورة الدموية وبالتالي يساعد في تسريع نموّ الشعر بشكل صحيّ ويحميه من التساقط والتلف.



وبفضل المكوّنات المطهّرة التي يحويها، يساعد زيت النعناع في التخلّص من القشرة ويقضي على البكتيريا التي قد تهدّد فروة الرأس وتصيبها بالتهيّجات والحكّة.



ومن فوائد زيت النعناع أيضاً قدرته على منح الشعر مظهراً لامعاً ومشرقاً ورائحة زكية طوال الوقت.



يشكّل زيت النعناع أحد المركّبات الأساسية في وصفات طبيعية للشعر منها:

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زيت النعناع وزيت الزيتون لترطيب الشعر

زيت النعناع وزيت الزيتون



لهذه الوصفة أنت في حاجة إلى فنجان من زيت النعناع مع كمية مماثلة من زيت الزيتون. ضعي الزيتين في قارورة نظيفة وجافة وخضيّها جيداً حتى يمتزجا معاً. وزّعي المزيج على شعرك بالكامل مع إشباع فروة الرأس وتدليكها. اتركي الشعر منقوعاً لمدة نصف ساعة وغطّيه باستخدام قبّعة بلاستيكية، ثم اغسليه جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.



زيت النعناع وزيت جوز الهند لمنع تساقط الشعر

زيت النعناع وزيت جوز الهند



امزجي نصف كوب من زيت النعناع وربع كوب من زيت جوز الهند وربع كوب من زيت الزيتون. وزّعي المزيج على فروة رأسك ودلكيها جيداً ثم أشبعي شعرك بالمزيج واتركيه مغطاً بقبعة بلاستيكية لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

كما بإمكانك إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى الشامبو الخاص بك.



زيت النعناع وزيت اللافندر لتنشيط فروة الرأس

زيت النعناع وزيت اللافندر



استخدمي زيت النعناع وزيت اللافندر كإضافة إلى الكوندشنر الخاص بك تستخدمينه بشكل يومي، أو بإمكانك أن تستخدمي مزيج هذين الزيتين لفرك فروة رأسك ونقع الشعر به. يُترك المزيج على الشعر لمدة ساعة كاملة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.



زيت النعناع وزيت إكليل الجبل

زيت النعناع وزيت إكليل الجبل



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى ملعقة صغيرة من زيت النعناع وملعقة صغيرة من زيت إكليل الجبل وبضع أوراق من النعناع الطازج. اطحني أوراق النعناع جيداً وأضيفي إليها كمية الزيوت وامزجيها جيداً حتى تحصلي على مزيج واحد تستخدمينه لتدليك فروة رأسك وحمايتها من الفطريات.

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