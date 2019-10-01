نجمات مهرجان الجونة يباركن موضة القميص الأبيض للسهرات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - تحوّل مهرجان الجونة في دورته الثالثة إلى مسرح للاطلالات والصيحات العصرية، وبعيدًا عن تقييم من كانت النجمة الأكثر أناقة، لفتت انتباهنا صيحة عصرية كانت غريبة على أزياء السهرات.



اتجه بعض النجمات إلى المزج بين قطعة أساسية مثل القميص الأبيض بقصته الكلاسيكية المعروفة، مع قطعة أخرى مناسبة لأزياء السهرات، ومنهن الممثلة المصرية منى زكي، وأيضاً الممثلة مي عمر.



من كانت الأجمل بصيحة القميص الأبيض؟



في البداية شوهدت منى زكي خلال اليوم الثاني من فعاليات مهرجان الجونة، معتمدة قميص أبيض نسائي بنفس تصميمه التقليدي، ونسقت معه تنورة من الأورغانزا الزهرية بقصة دائري وأطوال متباينة.

منى زكي



عززت منى زكي إطلالتها العصرية بمجموعة من الإكسسوارات الفاخرة، خاصة العقد الضخم الذي لف رقبتها وزين ياقة القميص، كما اختارت تسريحة شعر منسدل للخلف لتكشف عن تفاصيل إطلالتها.



بإطلالة تحمل تفاصيل قريبة، ظهرت الممثلة مي عمر بقميص أبيض مكشوف من أحد الكتفين، ونسقته مع بنطلون بأرجل فضفاضة مزين بوميض الترتر الأسود، كذلك اعتمدت حزام عريض ليضم الخصر ويكشف عن رشاقتها.

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مي عمر



اختارت مي عمر تسريحة الكعكة المرفوعة مع زوج من الأقراط الدائرية التي لا تفارق سباق الموضة.



عادت مي عمر إلى اعتماد القميص الأبيض خلال إطلالاتها في مهرجان الجونة، ولكن هذه المرة ذهبت إلى تصميم بدون أكمام، و نسقته مع تنورة قصيرة بقصة ملفوفة من الأمام.



هل تتذكري إطلالة ميغان ميركل؟

ميغان ميركل

لم تكن إطلالات نجمات الجونة هي الأولى التي نرى فيها القميص الأبيض ضمن أزياء السهرة، بينما اعتمدت دوقة ساسكس ميغان ميركل خلال حملها، فستان مصمم من قميص أبيض بشكله الكلاسيكي مع تنورة سوداء مستقيمة، الفستان كان بتوقيع دار الأزياء الراقية المفضلة لديها "فالنتينو".



الإطلالات السابقة تلهمكِ بإعادة التفكير في القميص الأبيض الكلاسيكي الموجود في خزانتكِ، بالإضاف إلى أنه حل سريع لإطلالة عمل يومية أنيقة، يمكنكِ أيضاً تنسيقه مع تنورة أو بنطلون المزينة بالترتر أو المصممة من الخامات المسائية مثل الساتان أو المخمل لإطلالة عصرية للسهرات.

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