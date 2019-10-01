مجموعة بالمان من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - خلال أسبوع الموضة في باريس، قدم أوليفييه روستينغ مجموعة مميزة لدار بالمان في موسم ربيع 2020 وكانت الحصّة للتصاميم باللونين الأسود والأبيض أي المونوكروم التي دخلت عليها الأشكال الهندسية في أشكال الدوائر والمثلّثات حول الصدر والعنق. لنكون من بعدها مع الكثير من التقليمات في تصاميم جاكيتات البلايزر ذات الأكتاف العريضة والتنانير بالفتحة الواسعة على الساق أو الكروب-توبات مع السراويل بأسلوب الستريت الستايل.

Balmain



هذا وقد رأينا أيضاً الكثير من الفساتين بقصّات انسيابية منسدلة ستكون حتماً خيار الكثير من النجمات على السجادة الحمراء في الموسم المقبل.

Balmain

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