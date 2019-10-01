موديلات فساتين جلد بستايل أشهر النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - بلا منازع، الجلد صيحة تسيطر على موضة الخريف هذا العام، وتناولنا أهم الصيحات الرائجة من الجلد، وعلى رأسها موضة الفساتين العصرية التي لم تعد مقتصرة على الاطلالات المسائية.



ظل الفستان الجلد قطعة مفعمة بالأنوثة تلجأ لها المرأة في اطلالات المساء والسهرات، لما لها من وقع مثير، لكنّ الموضة كسرت هذا الكليشيه بتقديم فساتين جلد تناسب النهار والمساء على حدّ سواء.



ظهرت الفساتين الجلد المستوحاة من تصميم القميص الكلاسيكية، مزينة بياقات وأزرار أمامية تمتد بطول التصميم، كذلك ظهرت الفساتين الجلد المكسرة، أي المزودة بتنورة بليسيه مصممة من كسرات متتالية، كلا التصميمين يمكن اعتماده لاطلالات نهارية، سواء مع بوت الكاحل الذي لا غنّى عنه في الخريف، أو مع حذاء رياضي عصري.



جينفر لوبيز بفستان جلد ماكسي

جينفر لوبيز



بدلًا من ارتداء فستان قطني خفيف في هذا الخريف ، اختاري فستانًا من الجلد الناعم مثل النجمة العالمية جنيفر لوبيز التي اعتمدت الجلد ليُشعرها بالدفء وسط نسمات الخريف.



لم تذهب "لوبيز" إلى الفساتين الجلد الميدي بقصتها المستقيمة التقليدية، بينما اعتمدت فستان ماكسي بأكمام طويلة، مع قصة عكسية تلف الخصر، كذلك تميز فستانها بتنورة دائرية بكسرات ناعمة.

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اعتمدي فستان جلد عصريًّا مثل نهى نبيل

نهى نبيل



أما الإعلامية الكويتية نهى نبيل فاعتمدت فستان جلد باللون الجملي، مصممًا بستايل مستوحى من القميص النسائي مع صيحة الجيوب الكبيرة على الجانبين، نسقت نهى مع فستانها العصري، حزامًا ليضم الخصر، وزوجًا من الأحذية المدببة بكعب عالٍ، اكتملت أناقتها بحقيبة من لوي فيتون.



هذا النمط من الفساتين يعدّ الأكثر عصرية هذا الموسم، بخاصة وأنه لا يرتبط بالمساء أو السهرة، مثل تصميمات أخرى، لذلك، ننصحكِ بشراء تصميم قريب للذي ظهرت به نهى نبيل، وتنسيقه لـ اطلالة نهارية أنيقة.



الجلد اللاتكس اختيار أنيق للسهرات



على غرار النجمة سيلينا غوميز، يمكنكِ اعتماد فستان من الجلد اللاتكس اللماع، لكنّ هذه الصيحة لا يمكن أن تناسب الاطلالات النهارية، بينما هي اختيار مفعم بالأنوثة لاطلالة مسائية أو السهرة.

اختارت "غوميز" اللون الأحمر الساطع، ما زاد اطلالتها إثارة، بخاصة وأنها اعتمدت فستانًا قصيرًا بقصة دائرية منفوشة.

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