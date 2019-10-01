مجموعة طوني ورد ربيع وصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - وجد طوني ورد في زهرة الهندباء الكثير من الوحي لمجموعته الصيفية المقبلة بعد أجنحة التنانين، وبعد أن استوحى من الفطر مجموعة راقية من الكوتور. فقد رأى فيها الكثير من الأفكار وهي ترمز إلى الحياة والتجدّد، فلم يتردّد في تفسير ذلك بأسلوبه الدقيق والمتقن في فساتين وتصاميم مميزة.

Tony Ward



في مجموعته ربيع وصيف 2020 ، استعان طوني ورد بالكثير من الأقمشة مثل التول والحرير والأورغانزا التي امتلأت بالشكّ والتطريز اليدوي الملوّن على كامل أطراف التصاميم. الفساتين عانقت أجسام العارضات بقصّات مختلفة كتلك المكشوفة على الأكتاف أو تلك بالأكمام القصيرة مع التموّجات أو موديل الكتف الواحدة.

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