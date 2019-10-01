- 1/2
- 2/2
كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - وجد طوني ورد في زهرة الهندباء الكثير من الوحي لمجموعته الصيفية المقبلة بعد أجنحة التنانين، وبعد أن استوحى من الفطر مجموعة راقية من الكوتور. فقد رأى فيها الكثير من الأفكار وهي ترمز إلى الحياة والتجدّد، فلم يتردّد في تفسير ذلك بأسلوبه الدقيق والمتقن في فساتين وتصاميم مميزة.
في مجموعته ربيع وصيف 2020 ، استعان طوني ورد بالكثير من الأقمشة مثل التول والحرير والأورغانزا التي امتلأت بالشكّ والتطريز اليدوي الملوّن على كامل أطراف التصاميم. الفساتين عانقت أجسام العارضات بقصّات مختلفة كتلك المكشوفة على الأكتاف أو تلك بالأكمام القصيرة مع التموّجات أو موديل الكتف الواحدة.
تابعي أيضاً:
اطلالات محجبات من وحي أسابيع الموضة لربيع وصيف 2020
صيحات اكسسوارات ربيع وصيف 2020 من أسبوع نيويورك
صيحات الأبيض لربيع صيف 2020 من أسبوع الموضة في ميلانو
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة طوني ورد ربيع وصيف 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.