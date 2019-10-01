أجمل تصاميم حقائب يد من أسبوع الموضة في باريس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - ضمن أسبوع باريس للموضة الذي مازالت فعاليته مستمرة شاهدنا عدد كبير من عروض الأزياء المميزة ومن صيحات الموضة المبتكرة واللافتة الخاصة بالملابس والاكسسوارات على حد سواء، ولهذا ومباشرة من منصات العروض جمعنا لك اليوم بالصور أجمل موديلات حقائب يد وسلطنا الضوء على أبرز صيحات الموضة الخاصة بها لتكتشفي بنفسك أبرز الموديلات الخاصة بموسم ربيع وصيف 2020.



موديلات حقائب يد من أسبوع باريس للموضة

موضة حقائب ربيع وصيف 2020 من باريس





رصدنا ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 في أسبوع باريس للموضة العديد من صيحات المميزة الخاصة بحقائب اليد وماعليك معرفته أن درجات اللون البيج والعسلي كانت من الأكثر رواجاً والأكثر أناقة أيضاً وشاهدناها لدى كل من سانت لوران Saint Laurent، وسيلين Celine.

وطبعاً مازالت حقائب اليد السوداء بتصاميمها الكلاسيكية والشبابية من الأكثر رواجاً وشاهدنا لدى كل من بالمان Balmain، وديور Dior.

لفتتنا أيضاً موديلات الحقائب الشبابية المزينة بالشراريب لدى كل من لويفي Loewe وبالمان Balmain، كما لفتتنا التصاميم الخارجة عن المألوف لدى كل من اوف وايت Off White، ولانفان Lanvin.





شاهدي بالصور أجمل موديلات حقائب يد موضة ربيع وصيف 2020 مباشرة من منصات عروض أسبوع باريس للموضة للألبسة الجاهزة واختاري التصميم الذي يعجبك والذي يناسب ذوقك.



