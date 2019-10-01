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مجموعة سيلين من أسبوع الموضة في باريس

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - برزت موضة السبعينيات من حيث سراويل الجينز، القمصان الحريرية وجاكيتات البلايزر خلال العرض الثالث لهادي سليمان لصالح دار سيلين في أسبوع الموضة الباريسي لموسم ربيع وصيف 2020. وفي هذا العرض أيضاً ، أتت الأجواء دراماتيكية بعض الشيء.

CELINE
CELINE


سراويل الجينز لم تكن ضيّقة بل كانت واسعة قليلاً عند الأطراف وكانت منسّقة جيّداً مع القمصان ذات ربطات القوس أو تلك الياقات من الكشكش أو تلك من الدانتيل التي تذكّرنا كثيراً بلوك السبعينيات المحافظ. أما الجاكيتات التي اختارها فتنوّعت بين تلك من الدنيم أو المخملية مع التطريزات الذهبية أو تلك الجلدية.

 

 

CELINE
CELINE

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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