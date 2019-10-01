كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - الإعلامية الإماراتية مثايل آل علي تحمل على عاتقها مهمة تغيير العالم للأفضل، وهذا سرُّ النجاح الكبير الذي حققته في مجال عملها الإعلامي، فقد أصبحت أيقونة ومَثَلًا أعلى للعديد من النساء، كما حققت نجاحًا واضحًا على وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال نشاطها وكذلك شركتها التي تهتم بالتسويق المبتكر، إضافةً لتميُّزها في عالم الأزياء، كونها واحدة من أشهر مدونات الموضة العرب.

عبايات سوداء للجامعة من مثايل آل علي

قفاطين بتصاميم راقية وألوان حيوية

لذا استوحينا لكِ عزيزتي الطالبة تزامنًا مع بدء الموسم الدراسي- عدة عبايات سوداء متنوعة لها؛ لتلهمك أفكارًا متميزة لأناقتك في الجامعة ..



تميل مثايل في عباياتها للبساطة، لذا نسَّقت عدة عبايات سوداء بتصميم سادة يتناسب مع التنورة الواسعة والقميص، وتألقت بعباية أنيقة صُممت بزهور باللونين البنفسجي والأبيض.

عبايات مطرزة للعمل

عبايات مطرزة للعمل من الفاشنيستا

وارتدت عباية بجيب من الصوف الرمادي وزينة صوف رمادية على الحجاب، كما تجملت بعباية تزينها الفصوص الفضية في المنتصف، وأطلت بعباية سوداء تزينها شراشيب سوداء بلمعة خفيفة على الأكمام.



وظهرت بعباية تكسوها خطوط من الفصوص السوداء والفضية من الأعلى، وتألقت بعباية بشرائط بيضاء متداخلة، وأخرى بخطوط بيضاء عريضة، واختارت عباية بفصوص متفرقة وناعمة على الأكمام.