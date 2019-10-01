كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 04:37 مساءً - أجواء الشتاء والمعاطف الطويلة والفرو، والأزياء الأنيقة والفخمة التي تعودنا أن نشاهدها من الفاشينيستات، بدأت بالفعل بالظهور على موقع تبادل الصور انستقرام.

واليوم سوف تكون أزياء المحجبات الشتوية على طريقة الفاشينيستا فاطيمة، والتي أغلبها من أزياء الشارع، خلال سفرها بأسابيع الموضة العالمية هذا العام، والفترات الماضية أيضًا.





الكنزات الصوف الملونة

الكنزات الصوف الملونة





واحدة من أجدد اطلالتها، ظهرت الفاشينيستا فاطيمة بكنزة صوف مميزة من Elisabetta Franchi، بلونها الفوشي الأنيق، مع الرقبة العالية، نسقت معها بنطلونًا قماشيًّا رماديًّا، وبوت الساق الأبيض.

وهذه الكنزة الملونة من القطع المهمة جدًّا في خزانتكِ هذا العام، فهي عملية ومريحة أيضًا.





التايور البراق لاطلالة النهار

التايور البراق لاطلالة النهار





بإحدى اطلالتها الجريئة، ظهرت الفاشينيستا فاطيمة بتايور براق باللون الفوشي المبهج، بأزياء الشارع النهارية مع بوت الساق الأبيض، إذ لم يعد هناك مانع بأن ترتدي هذه الاطلالة البراقة في النهار.





البدلة المخملية برسومات الورود

البدلة المخملية برسومات الورود





اختارت الفاشينيستا فاطيمة هذه البدلة بإحدى أسابيع الموضة للأعوام الماضية، لكنّ موضة المخمل مازالك رائجة إلى الآن، نسقتها بطريقة أنيقة مع شنطة كلاسيكية باللون الأحمر العنبي، وحذاء نود جذاب، للمسة كلاسيكية.





اطلالة فخمة للجاكيت الكاروهات مع الشراشيب

اطلالة فخمة للجاكيت الكاروهات مع الشراشيب





لفتنا هذا التنسيق الأنيق للجاكيت الكاروهات الفخم مع الشراشيب، مع توب أسود وبنطلون أسود، وحذاء كلتش باللون الأحمر الخشخاش، لاطلالة فخمة وجذابة مناسبة لمقابلاتكِ المهمة.





بهذا الألبوم إليكِ أزياء محجبات شتوية من الفاشينيستا فاطيمة.

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