تصرفات يجب تجنبها لنجاح العلاقة الزوجية.. "بلاش دور الضحية"

تصدر بعض التصرفات التي تؤثر سلبًا على مسيرة الحياة الزوجية في وقت الغضب، ومن العادات التي يجب الابتعاد عنها لضمان استمرار العلاقة ونجاحها، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"..

إلقاء اللوم

يجب تجنب إلقاء اللوم على الشريك وتحميله المسؤولية، ولكن يجب مساعدته في تخطي اخطائه بأسلوب إيجابي بعيدًا عن اللوم والنقد اللاذع.

السلوك العدواني

عندما يشعر أحد الطرفين بالغضب من الشريك يفضل عدم الإفصاح عن سبب غضبه، الأمر الذى يؤدي إلى إرباك الشريك، يعكس هذا السلوك نقص التواصل بين الزوجين.

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الغيرة

الشعور بالغيرة لأسباب تافهة مثل تحدث الشريك مع زملاء العمل من الجنس الآخر، وقد تؤدي الغيرة المفرطة إلى شعور الطرف الآخر بالملل.

دور الضحية

محاولة أي طرف إظهار انه ضحية في موقف معين ومحاولة إلقاء اللوم على الطرف الآخر يزيد المشكلة تعقيدًا، الأمر الذى يدفع الشريك للابتعاد عنك، وعدم التعاطف معك، ويظهرك في موقف ضعيف أمامه.

الهروب من المشكلات

عوضًا عن الهروب من المشكلة، قم بحلها، كي لا تتراكم مع غيرها من المشكلات وتؤثر على الحياة الزوجية.