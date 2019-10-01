نجل غادة عادل يعلق على فستانها في مهرجان الجونة: الزمن غدار يا ماما

عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، وجهه عبدالله مجدي الهواري، رسالة إلى والدته الفنانة غادة عادل، حول فستانها الذي ارتدته في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة الماضية.

ونشر "عبدالله"، صورتين لوالدته، إحداهما في بداية مرحلة الشباب، بفستان أحمر اللون، تميز بأنه "محتشم"، بالإضافة إلى صورة أخرى لها بفستان أسود مكشوف البطن "أستومك"، وذو كتف واحد، بالإضافة إلى أنه ذو بطانة قصيرة.

وعلق نجل غادة عادل بـ"الفرانكو" ساخرًا: "أيه اللي حصل يا ماما؟"، لترد عليه ضاحكة: "ليه يا زمان ماسبتناش أبرياء"، ثم كتب "عبدالله" مجددا: "الزمن غدار يا ماما"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي.

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فساتين غادة عادل في "الجونة السينمائي"

لفتت الفنانة غادة عادل الأنظار بأزيائها، خلال ظهورها على "ريد كاربت" الحفل الختامي لفعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، عقب أيام من إثارتها للجدل بفستان أزرق مفتوح الصدر، في العرض الخاص للفيلم التونسي "نورا تحلم"، ضمن فعاليات المهرجان.

اختتمت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الجمعة 27 من سبتمبر الجاري، والتي كانت قد انطلقت مساء الخميس 19 من الشهر ذاته.

وشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.