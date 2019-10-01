فساتين للسيدات والأطفال.. منى المنصوري تعلن مفاجآت جديدة في مهرجان جوائز الموضة

تنطلق فعاليات مهرجان جوائز الموضة العالمي، السبت المقبل في مدينة دبي، ومن المقرر أن تكون مصممة الأزياء الإماراتية منى المنصوري، رئيسًا للجنة التحكيم للمرة الثالثة على التوالي، إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم من فرنسا وإيطاليا، بحضور شخصيات من عائلة آل مكتوم.

وقالت المنصوري لـ"هُن"، إنه من المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان 3 أيام، حيث سيشهد اليوم الأول 9 عروض لمصممين من إيطاليا وفرنسا ولبنان، وسيشهد اليوم الثاني الإعلان عن الفائزين بالجوائز، بالإضافة إلى 5 عروض أزياء للأطفال تضم 30 طفلًا من روسيا وأمريكا وإيطاليا وفرنسا، إلى جانب مشاركة الطفلة الإماراتية شيخة العبدول، لاختيار أفضل عارض أزياء من بينهم.

وعن تفاصيل اليوم الثالث للمهرجان، أوضحت: "اليوم الثالث سيشهد عرض أزياء خاص بها يضم 25 قطعة تتضمن 3 فساتين زفاف و9 قفطاين موردن تختلف عن القفاطين المغربية التقليدية والباقي فساتين سهرة".

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وأشارت إلى أنها ستنفذ تجربة جديدة للمرة الأولى تتضمن تنفيذ فساتين وقفاطين للسيدات والأطفال، موحدة التصميم والأقمشة والألوان.

وأشارت إلى أن كل عارضة ستصطحب طفلة معها ترتدي نفس التصميم، مضيفة: "نسعى للتميز والاختلاف، هناك بعض الأمهات ترغب في أن ترتدي طفلتها نفس الفستان في المناسبات الخاصة بها، اعتمدت في التصميمات الجديدة على الأورجانزا والحرير والتطريز بنظام الشك اليدوي من الشوارفسكى واليايات والورود".