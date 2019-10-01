مع بدء فصل الخريف.. نصائح للوقاية من نزلات البرد

مع دخول فصل الخريف، تسبب التقلبات الجوية في الإصابة بنزلات البرد، ومن أعراضها التهاب الحلق واحتقان الأنف والعطس والسعال، تدميع العين، ونقدم لك نصائح للوقاية من الإصابة بنزلات البرد، كما ذكرها موقع "ذا صن"..

فيتامين "سي" والزنك والثوم

تحد من الإصابة بنزلات البرد.

قسط من الراحة

من أجل إبطاء مفعول الفيروس، يجب الحصول على قسط كبير من الراحة والبدء في العناية بالجسم.

شرب السوائل

الحرص على تناول السوائل، ويساعد ذلك على التخلص من نزلات البرد.

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الغرغرة بمياه مالحة

ينصح باستخدام غرغرة بمياه مالحة، وامتصاص حلوى المنثول لتخفيف التهاب الحلق.

غسل اليدين

غسل اليدين بانتظام، وخاصة قبل لمس الأنف أو الفم وقبل تناول الطعام.

العطس في مناديل

ومن الضروري العطس أو السعال في مناديل من القماش، لمنع وصول القطرات المشبعة بالفيروسات من الأنف أو الفم، إلى الهواء، حيث يمكن أن يصيب الآخرين.

التخلص من المناديل المستعملة

يجب التخلص من المناديل المستعملة على الفور، وغسل اليدين، إضافة إلى تنظيف الأسطح بانتظام لإبقائها خالية من الجراثيم.