رسالة مؤثرة من ريم البارودي لوفاء عامر: "وجودك في حياتي نعمة كبيرة"

صداقة قوية تجمع الفنانتين ريم البارودي ووفاء عامر، تظهر واضحة خلال العديد من المواقف المختلفة.

وعبرت ريم عن امتنانها وحبها لوفاء، بنشر عدد من الصور التي تجمع بينهما عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مصحوبة برسالة شكر، قائلة: "بطبطبي على قلبي كأني حته منك، مهما كتبت عمري ما أعرف أوصف أخلاقك وحنيتك وجدعنتك دي سنين طويلة".

وتابعت: "وجودك في حياتي نعمة كبيرة، البوست ده على إحدى المكالمات الهاتفية اللي بينا النجمة الكبيرة وفاء عامر، كلمتها الفجر وأنا في حالة عصبية شديدة قولتها بقالنا كتير مش بنصور وراجعين التصوير وعندي بكره الصبح مشهد صعب جدا مستر سين وعمري ما عملت حاجه شبهه قبل كده موت ابني طفل، وأنا مش أم ومش عارفه الإحساس وهل هو مختلف عن موت الأب والأم وكنت خايفة خوف لأن كل أم هتتفرج جوابتني على كل التساؤلات اللي بدور في عقلي وقلبي حتى من غير ماقولها".

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وأضافت: "عمري ما أنسي ردك وانتي بتقوليلي أمينة رزق لم تنجب وبخبرتك وعشقك للفن، كأنك مدرس وبيذاكر ويراجع مع تلميذه عشان داخل امتحان".

واختتمت رسالتها موجهة الشكر للوفاء عامر، قائلةً: "شكرًا وحفضل دايما أشكرك على وجودك في حياتي لأنه فرق كتير في حياتي، قيد عائلي أهم مشهدين كانوا النهاردة أنا نجحت يا وفاء والفضل يرجع ليكي".

وعلقت وفاء على رسالة ريم، قائلةً: "فرحانة بيكي، وليكي وفخورة إن عندنا إحساس زي ده، بحبك يا أحلى إحساس مختلف، وربنا عوضك نجاح تستهليه بجد، فالحمد لله على نعمة الرضا و العطاء والإبداع، فلولا إنك موهوبة ما كان نجاح، رهاني على موهبة لم يخذلني ربي فيها، مبروك لك ولكل المحترمين الذين يصدقون ما يعيشوه من أحاسيس ومشاعر فعلًا المجد لهم".

وكان آخر أعمال ريم البارودي هو مسلسل "قيد عائلي"، تأليف محمد رجاء وميشيل نبيل ويضم مجموعة من كبار الفنانين منهم ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، سيمون، نضال الشافعي.