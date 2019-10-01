مدير معهد السمع: إصابة الأم في أول 3 أشهر من الحمل يؤثر على سمع الطفل

ناشد الدكتور أحمد مصطفى، مدير معهد السمع والكلام، والمدير التنفيذي لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال وحديثي الولادة، الآباء ممكن يلاحظون وجود مشكلة بالسمع عند أبنائهم، بالتوجه إلى المسشفيات المتعاونة مع المبادرة..

وأضاف مصطفى، خلال حديثه مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن من المفترض أن ينتبه الأطفال للأصوات المرتفعة حولهم، موضحا أن الأطفال ممن يولدون ويقضون فترة بالحضانة لا بد من إجراء مسح طبي لهم على السمع.

وتابع أن الأم عليها الانتباه أول 3 أشهر في الحمل، فإذا ما أصيبت بسخونة مرتفعة، أو الحصبة الألماني، أو أي مشكلات من هذا النوع، عليها أن تركز على اختبار السمع للأطفال بعد الولادة.