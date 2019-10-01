فيديو.. خبير أعشاب يوضح كيفية القضاء على السوس في المطبخ

"سوس المطبخ" مشكلة تواجه ربات البيوت ويبحثن لها عن حلول لانتشارها بين خشب المطبخ، وقدم أستاذ سيد قطب، خبير الأعشاب نصائح للتخلص من السوس في المطبخ، خلال استضافته في برنامج "السفيرة عزيزة"، عبر فضائية dmc، نستعرضها خلال السطور التالية.

غسل البقوليات

ضرورة تنظيف البقوليات قبل استخدامها مثل الفشار، فيجب غسله وتجفيفه قبل استخدامه، وذلك يساعد على منع ظهور السوس من البداية.

نظافة المكان

يجب الاهتمام بنظافة المكان لمنع ظهور السوس، كما يجب التخلص من الأطعمة التي ظهر فيها السوس.

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مياه وخل

يمكن غسل الأطعمة التي ظهر فيها السوس بالخل والمياه، ثم نتخلص منها في سلة القمامة لمنع انتشار السوس في المنزل.

زيت النعناع

تخفيف زيت النعناع بالمياه ورش الخشب وتجفيفه بعد ساعة، يمنع ظهور السوس بين الخشب.