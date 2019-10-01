"العمر مجرد رقم" مقولة تسعى الكثير من الفنانات إثباتها، فرغم تجاوزهن عمر الخمسين، ما زالن يحافظن على رشاقتهن وأناقتهن. ونشرت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورها من داخل إحدى الصالات الرياضية. ظهرت نادية الجندي برفقة صديقاتها، داخل صالة الألعاب الرياضية، وهي مرتدية زي رياضي أسود، ونشرت صورتها معلقة عليها: "صباح الرياضة والنشاط". Advertisements وتلقت نادية العديد من تعليقات متابعيها: "نجمة الجماهير"، "ما شاء الله عليكي رشاقة وأناقة"، "رياضية ما شاء الله عليكي". ويذكر أن الفنانة نادية الجندي تغيبت عن الدراما المصرية لفترة، فكانت آخرها أعمالها الدرامية مسلسل "أسرار"، الذي عرض في العام 2015.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادية الجندي في "الجيم": صباح النشاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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