سميرة سعيد ترتدي فستان ليلى علوي في مهرجان الجونة.. سعره 10 آلاف جنيه

لفتت الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار بفستانها، خلال جلسة التصوير التي تجمع أعضاء لجنة تحكيم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس"، في موسمه الجديد، المذاع حاليا على MBC، إلا أن الفنانة ليلى علوى سبق أن ظهرت بالفستان نفسه خلال فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي انتهى منذ أيام.

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وارتدت سميرة "coat dress" أحمر اللون، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، وغير منفوش، ومزود بحزام عريض، مشاركةَ متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بصور من "فوتوسيشن"، معلقة: "حين تجتمع الصحبة الحلوة والعمل المتقن"، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي معاها، حيث تجاوزت تسجلات الإعجاب الـ40 ألف.

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ومنذ 5 أيام، ارتدت ليلى الفستان نفسه، خلال حضورها حفل "موسيقي هوليوود"، ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

تفاصيل فستان سميرة سعيد وليلى علوى

الفستان الأحمر من توقيع دار الأزياء العالمية CAROLINA HERRERA، ويصل سعره إلى 594 يورو، ما يعادل 10498 جنيه مصري.

جرى تصميم الفستان في استوديو المصممة "سارة لانزي" في ريف بيروجيا بإيطاليا، والذي يتميز بأنه مزيج من القطن والحرير والصوف، وفقا لما ذكره موقع دار الأزياء.