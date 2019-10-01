فيديو.. مذيعة تُحرج دينا الشربيني بشأن الهضبة.. وترد ضاحكة: "مش عارفة"

ردت الفنانة دينا الشربيني، على تصريحات الفنانة شيرين رضا، بأن الشربيني أول من أرسلت لها الكوميك الخاص بأغنية "يوم تلات" للمطرب الكبير عمرو دياب، وذلك خلال حوارها في برنامج "The Insider بالعربي"، الذي يُعرض على شاشة "دبي".

ووصف الكوميك بأن كلمة "أعشق السمراء" التي جاءت في الأغنية كان يُقصد بها زينة عاشور، و"أعشق البيضة أم الخدود حمرا" يقصد بها الفنانة شيرين رضا، و"أم روح حلوة" يقصد بها الفنانة دينا الشربيني.

وقالت الشربيني: "أيوة أنا اللي بعتاها لها، أنا وشيرين صحاب أوي وبنحب بعض أوي، الأغنية فظيعة بجد ومن الأغاني اللي بحبها أوي، بجد الأغنية جميلة أوي، أغنية حلوة بجد، الناس علموا حاجات لذيذة عليها".

وعن أغنية "تحيرك" الجديدة للمطرب عمرو دياب، قالت الشربيني: "أغنية فظيعة، كلها كلمات حلوة، كلمات حنينة، تحسي الكلام ده قريب كده"، فردت المذيعة: "حسيت إنها دينا الشربيني"، فردت ضاحكة: "لا.. مش عارفة".