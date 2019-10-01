نيرمين الفقي ترفع شعار البساطة والرقة في أحدث جلسة تصوير

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ظهرت الفنانة نيرمين الفقي، مؤخرًا، في جلسة تصوير جديدة، تميزت بالبساطة والرقة.
ونشرت "نيرمين"، خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من صور "السيشن" الجديد، حيث ظهرت خلاله مرتدية "jump suit" باللون الوردي الفاتح، مستخدمة "ميك آب" بسيط للغاية.
وتلقت الفنانة نيرمين الفقي العديد من تعليقات متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها: "أنتي عسل كدا ليه" "قمة الحلاوة" "هو في كدا".
وكانت الفنانة نيرمين الفقي خطفت الأنظار إليها، بالأمس، حينما نشرت صورها عبر "إنستجرام"، أثناء تواجدها داخل إحدى الصالات الرياضية، وهي تمارس الحركات الرياضية وهما حركتا القبة والوقوف على اليدين.
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