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نيرمين الفقي ترفع شعار البساطة والرقة في أحدث جلسة تصوير

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ظهرت الفنانة نيرمين الفقي، مؤخرًا، في جلسة تصوير جديدة، تميزت بالبساطة والرقة.

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ونشرت "نيرمين"، خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من صور "السيشن" الجديد، حيث ظهرت خلاله مرتدية "jump suit" باللون الوردي الفاتح، مستخدمة "ميك آب" بسيط للغاية.

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وتلقت الفنانة نيرمين الفقي العديد من تعليقات متابعيها، الذين أبدوا إعجابهم بجمالها وأناقتها: "أنتي عسل كدا ليه" "قمة الحلاوة" "هو في كدا".

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وكانت الفنانة نيرمين الفقي خطفت الأنظار إليها، بالأمس، حينما نشرت صورها عبر "إنستجرام"، أثناء تواجدها داخل إحدى الصالات ، وهي تمارس الحركات الرياضية وهما حركتا القبة والوقوف على اليدين.

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