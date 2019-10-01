كشفت الفنانة مي عمر، عن بعض الأمور المتعلقة بأعمالها الفنية المقبلة، وتقبلها للانتقادات التي تعرضت لها بسبب إطلالاتها في مهرجان الجونة السينمائي، أثناء حوارها مع برنامج "عرب وود".
ورغم الانتقادات التي تلقتها بسبب إطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، لكنها لم تثير الغضب داخل الفنانة مي عمر، التي رأت بأن الانتقاد من الأمور الطبيعية التي يتعرض لها الأشخاص: "دا طبيعي.. لما حد بيلبس حاجة في حد بيعجبه.. وحد لأ.. مفيش حاجة تضايق".
وعن سؤالها عن وجود مشروع يجمعها بالفنان محمد رمضان مرى أخرى، والذي يتعاون حاليًا مع زوجها المخرج محمد سامي، أجابت بالنفي.
وتعاقدت الفنانة مي عمر، مع شركة "إيرث برودكشن"، المملوكة للمنتجة سارة الطباخ، لتتولى إنتاج وإدارة أعمالها، وأكدت بأن العقد لم يحتوي على أي شروط جزائية مثلما حدث مع الفنان الشرنوبي، معلقة: "احنا أصحاب، ومفيش بينا الكلام دا خالص".
وكانت الفنانة مي عمر، أثارت الجدل بسبب فستانها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، حيث وصفه البعض بالجرئ، حيث كان مكشوفا من منطقة الصدر، وشفافا من منطقتي الركبة والأكمام.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مي عمر توضح حقيقة تعاونها مع محمد رمضان ورأيها في فستانها الجريء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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