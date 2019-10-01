الامارات | علماء يتوقعون فرق الأرض قريباً في ظلام دامس!

شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوقعون فرق الأرض قريباً في ظلام دامس! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم علماء الفلك استنتاجات مخيفة بعد مراقبة الأحداث الأخيرة على سطح الشمس، ورجحوا أن تغرق الأرض بظلام دامس لمدة ستة أيام بسبب عاصفة شمسية هائلة. هذه الظاهرة تحدث مرة واحدة كل 250 سنة، ويتوقع حدوثها قبل نهاية العام الجاري، ويمكن أن تحجب العاصفة نحو 90% من أشعة الشمس عن كوكب الأرض، بسبب عاصفة مغناطيسية تطلق البلازما من البقعة "AR2192"، وفق موقع "وان". Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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