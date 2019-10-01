الامارات | دبي تمنح أول فيزا ثقافية في العالم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأكيداً على مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنةً للإبداع وملتقى للمواهب، تم اعتماد منظومة جديدة لمنح أول فيزا ثقافية في العالم، وستتصدر الإمارات المشهد الثقافي العالمي بهذه المبادرة، مع استقطاب الأدباء والفنانين والمبدعين، لترسخ نفسها حاضنة لأهم المواهب والإبداعات العربية والعالمية جزءاً من مسعى رئيس لتحريك الاقتصاد الثقافي، واستقطاب المواهب والاحتفاظ بها وتمكينها. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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