الامارات | تعرف إلى بعض أنواع الحساسية غير المشهورة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى بعض أنواع الحساسية غير المشهورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوردت مجلة الصيدليات الحديثة أن هناك أنواعاً من الحساسية غير مشهورة، مثل الحساسية من الصوف والحساسية من اللحوم الحمراء.

وأوضحت المجلة الألمانية أن حساسية الصوف تسببها مادة اللانولين، التي توجد أيضاً في بعض المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل. وتتمثل أعراض هذه الحساسية في الإحمرار والحكة والإكزيما، بعد الاستخدام بنحو 24 إلى 48 ساعة.

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وقد تؤدي اللحوم الحمراء لدى بعض الأشخاص إلى رد فعل تحسسي، مثل احمرار الجلد وضيق التنفس والدوار والغثيان، وذلك بسبب ما يعرف بجزيء السكر "ألفا جال"، علماً بأن أعراض هذه الحساسية تظهر بعد ساعات من تناول اللحوم. ويتم إجراء فحص دم خاص للتحقق من وجود الأجسام المضادة "ألفا جال" في الدم.

وينصح الأطباء مرضى الحساسية بالابتعاد عن المسببات قدر الإمكان، لكن عند التعرض لهذه المسببات فقد تساعد المستحضرات المحتوية على مضادات الهيستامين بفضل تأثيرها الملطف.