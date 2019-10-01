منها عصير الليمون.. 5 مواد لا تضعيها على بشرتك أبدا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت مجلة "فرونيدين" الألمانية من استخدام عصير الليمون والكحول والمايونيز ومسحوق الخبز والقرفة عند إعداد ماسك للعناية بالبشرة؛ نظرا لأن هذه المواد تضر بالبشرة.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن عصير الليمون يؤدي إلى اختلال الأُس الهيدروجيني "pH" للبشرة، كما أن الحمض الموجود بالليمون قد يتسبب في تهيج البشرة والتهابها، فضلا عن أنه قد يجعل البشرة حساسة للأشعة فوق البنفسجية وعُرضة للإصابة بحروق شمسية.

وبالمثل يؤدي مسحوق الخبز إلى اختلال الأُس الهيدروجيني ويجرح الطبقة العليا من البشرة، ما يجعلها عرضة للبكتيريا والاحمرار والالتهاب.

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ويحرم الكحول البشرة من الرطوبة والبروتينات والدهون ويدمر حاجز الحماية الطبيعي.

ويتسبب المايونيز في انسداد المسام، ومن ثم تقع البشرة فريسة للبثور والشوائب.

أما القرفة فتتسبب في تهيج البشرة وتعرضها للحرقان، فضلا عن أنها تُحدث خللا بالأُس الهيدروجيني وتدمر حاجز الحماية الطبيعي.