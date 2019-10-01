لماذا لا يجب ترك طفلك يلعب على الهواتف الذكية دون أي رقابة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الهيئة الألمانية لاختبار السلع إن ألعاب الهواتف الذكية غير مناسبة للأطفال غالبا، وذلك بعد اختبار أجرته الهيئة.

وأوضح الخبراء الألمان أن السبب في ذلك يرجع إلى عدة أمور، منها حماية البيانات؛ حيث تجمع العديد من التطبيقات الكثير من البيانات أو تراقب المستخدم مع الوصول إلى الدردشات والرسائل الصوتية.

كما أن بيانات سياسات الخصوصية ليست واضحة للأطفال، فضلا عن أنه في بعض الأحيان تنقل التطبيقات بيانات الاستخدام حتى عندما يقوم المستخدم بإيقاف خاصية التتبع.

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ومن الأسباب الأخرى التكاليف، التي قد تتسبب فيها مثل هذه الألعاب عن طريق ما يعرف بالمشتريات داخل التطبيق "In-App Purchases" على سبيل المثال الملحقات الرقمية مثل الأزياء، التي يتم شراؤها لشخصيات اللعبة، وهو ما قد يشكل فخ تكلفة يقع فيه الطفل.

وفي هذه الحالات ينصح الخبراء الألمان بحظر المشتريات داخل التطبيق، عن طريق تحديد كلمة مرور غير معروفة للطفل في متجر Google Play. وبالنسبة لأجهزة أبل، فإنه يتم تعطيل عمليات الشراء عن طريق الإعدادات في الوظيفة (Screen Time).

وأشار خبراء المعهد الألماني إلى أن بعض الألعاب قد تعرض محتويات غير مناسبة للأطفال مثل المشاهد الجنسية أو مشاهد العنف. لذا ينصح بالسماح للطفل باللعب فقط في وضع عدم الاتصال بالإنترنت، إذا كان التطبيق يسمح بهذا.

وبوجه عام ينبغي فحص الإعدادات بشكل منتظم؛ فقد يقوم الطفل بتغييرها، كما يتعين على الوالدين اللعب مع الطفل من آن لآخر لأخذ فكرة عن اللعبة.