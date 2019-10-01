"اذهبي للمرقص بدلًا من البقاء في المنزل"، وصلة من السباب أطلقها شاب إماراتي على والدته، التي انتابها شعور بالغضب تجاه ابنها، لتقيم ضده دعوى قضائية في محكمة جنح الفجيرة في الإمارات، بتهمة السباب ومحاولة طردها من المنزل.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، أن الأم طالبت بحبس ابنها وتغريمه 50 ألف درهم كرد اعتبار لها، لكن الشاب أنكر اعتدائه على والدته.
فقال الشاب الإماراتي بخصوص الدعوى القضائية: "كنا في تلك الأثناء بمحكمة الإصلاح الأسري، من أجل حل مشكلة عائلية بين والدي ووالدتي، وكنت أقف بصف والدي لحجته القوية أمام المحكمة، ولم أتطاول على والدتي، إلا أنها غضبت مني، وقامت برفع قضية بحقي".
وطالب المتهم بتأجيل الحكم في القضية، لحين الرد على المذكرة الخاصة بالشق المدني، واستدعاء الشاهدين على عدم شتمه لوالدته، مطالبا ببراءته.
كانت هذه تفاصيل خبر إماراتية تطالب بحبس ابنها وتغريمه: "أهانني وحاول طردي من المنزل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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