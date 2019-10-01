تحتوى بعض الأطعمة على عناصر غذائية، تساعد على زيادة نمو الشعر بسرعة، فهي وسيلة آمنة لزيادة طول الشعر بعيدا عن التركيبات الصناعية، ذات الآثار الجانبية المضرة.
وذكر موقع the beauty madness، أن البيض واللوز، يساعدان على زيادة طول الشعر سريعا، حيث يتميزان بتوافرهما على مدار السنة.
وأضاف the beauty madness، أن البيض يحتوي على كمية هائلة من البروتينات اللازمة لتعزيز إنتاج الكيراتين بالشعر، فضلا عن البيوتين وفيتامين "ب" الضروري للاستمتاع بشعر لامع وقوي.
يتميز اللوز، بأنه يتكون من العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل البروتينات وفيتامين B و E والأحماض الدهنية وأوميجا 3، اللازمة لنمو شعر صحي وسميك وقوي، كما يعمل على ترطيب فروة الرأس والاستمتاع بلمعان خاص.
كانت هذه تفاصيل خبر البيض واللوز.. وسيلتك لتطويل شعرك سريعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.