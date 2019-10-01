يعرف أكتوبر بشهر التوعية بسرطان الثدي، الذي يعد المرض الأكثر شيوعًا لدى النساء، وهو أيضًا من أحد الأسباب الرئيسية المسؤولة عن وفيات النساء.

لذلك يجب تكون النساء على وعي كامل بعلامات المرض وأعراضه، وهو ما يساهم في الكشف عنه في المراحل المبكرة.

ولا يمكن اعتبار جميع الكتل التي تكتشف في الثدي خبيثة، لكن هذه العلامة هي الأكثر شيوعا لتشخيص سرطان الثدي لدى الرجال والنساء على حد سواء.

وينبغي على النساء القيام بفحص الثديين مرة واحدة على الأقل شهريا، حيث تجد بعضهن أن القيام بهذه الخطوة يكون سهلًا أثناء الاستحمام، بينما ترى أخريات أن الأمر يكون أسهل أمام المرآة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، التي عرضت بعض الأعراض عن سرطان الثدي:

أعراض سرطان الثدي

كتلة جديدة أو مساحة من الأنسجة السميكة في أي من الثديين، لم تكن موجودة من قبل.

تغيير في حجم أو شكل أحد الثديين أو كليهما.

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إفرازات ملطخة بالدم من أي من الحلمتين.

ورم أو تورم في أي من الإبطين.

تجعيد في جلد الثدي.

طفح جلدي في الحلمات أو حولها.

تغيير في مظهر الحلمة، مثل الغرق في الثدي.

ولا يعد ألم الثدي عادة من أعراض سرطان الثدي.

وقد يساعد فحص الثديين بانتظام على ملاحظة هذه الأعراض بسهولة.