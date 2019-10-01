- 1/2
- 2/2
ربما باتت وجبة الفسيخ تُشكل خطرًا واضحًا على مُحبيها، بعدما تعرض ما يقرب من 21 شخصًا من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية للتسمم، نتيجة تناولهم وجبة الفسيخة.
ويرصد "هن" طريقة عمل الفسيخ في البيت بطريقة آمنة، للحفاظ على صحة أسرتك من تناول الفسيخ منتهي الصلاحية:
مقادير تحضير الفسيخ
سمك بوري كبير الحجم
ملح خشن
ملعقتان شطة
طريقة عمل الفسيخ
في البداية زيلي قشرة السمك بسهولة.
ضعي السمك في صندوق خشب، ورشي الملح، وجزء من الشطة.
استمري في تلك الخطوات، حتى تنتهي من كمية السمك، ثم اغلقي الصندوق بإحكام.
احذري الغطاء البلاستيك المقوى أو "المشمع" حتى لا يفسده، وقومي بحفظه في الثلاجة أو الفريزر للحفاظ على صلاحيته.
اتركيه لمدة تترواح بين الـ 20 يوما، أو شهر، حتى يصبح جاهزا.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل الفسيخ في البيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.