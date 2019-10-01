جرثومة المعدة هي بكتيريا مُعدية، تعيش وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وتعتبر المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما فيهم القرحة، وتنتقل عن طريق الأطعمة أو المياه غير النظيفة، أو مشاركة الأواني مع المصاب، وهذا بحسب موقع "مايو كلينك". أعراض جرثومة المعدة ألم وانتفاخ في البطن. وفقدان الشهية. الغثيان. عدم تحمُّل الطعام الدهني. Advertisements حرقة المعدة. أسباب جرثومة المعدة تنتقل الجرثومة للإنسان عن طريق الأطعمة غير النظيفة. المياه الملوثة. الأواني غير النظيفة. الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه. علاج جرثومة المعدة يتم علاج جرثومة المعدة عن طريق المضادات الحيوية.

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