طريقة اقتصادية منزلية للتخلص من التجاعيد

ظهور التجاعيد في مناطق متفرقة في الوجه، من العوامل المؤثرة على جمال المرأة وجاذبيتها، فالعديد منهن يبحث عن وسيلة اقتصادية وآمنة، للتخلص من تلك الخطوط الظاهرة بالوجه، في ظل ارتفاع أسعار منتجات العناية بالبشرة.

وفيما يلي، طريقة تحضير ماسك "الفراولة والبيض"، الذي يساعد على محاربة التجاعيد، وشد الوجه، وفقا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا":

مقادير ماسك الفراولة والبيض

حبات من الفراولة

بيض

ماء بارد

Advertisements

طريقة تحضير ماسك الفراولة والبيض

- غسل حبات الفراولة جيدا، ثم هرسها.

- إضافة بياض من بيضة عليها، وتقليبهم، حتى الحصول على خليط متماسك.

- وضع "الماسك" على الوجه حتى يجف.

- غسل الوجه جيدا بماء بارد.