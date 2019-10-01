دراسة: آلام المعدة لدى الأطفال دليل على الإصابة بالقلق والاكتئاب

أكدت دراسة حديثة أجريت في جامعة سياتيل الأمريكية، أن آلام المعدة لدى الأطفال دليلًا على الإصابة بمشاكل صحية مثل القلق والاكتئاب.

الاضطرابات السلوكية مثل القلق ونقص الانتباه وفرط الحركة، قد تنجم عن آلام البطن، فهي إحدى أهم الحالات التي يعاني منها الأطفال.

ووفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، تشمل أعراض الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال، ازدياد المشاعر العاطفية لديهم، ورفضهم لأي شيء دون سبب محدد، وعدم الرغبة في التواجد في الأماكن العامة، إضافة إلى عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة والإحجام عن ممارسة نشاطات اجتماعية.

وينصح العلماء، الآباء بتشجيع أبنائهم على ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق لتحفيز عقولهم.