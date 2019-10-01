حلا شيحة بمظهر مختلف على "إنستجرام".. ومتابعون: "عملتي فيلر في شفايفك"

شاركت الفنانة حلا شيحة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور الجديدة برفقة خبيرة التجميل سالي رشيد.

وبدت "حلا" بمظهر مختلف، وعلقت على الصور قائلة: "سالي رشيد بجد حبيت روحك لأنها مختلفة وإحساسك لأنك فنانة بيبان في شغلك وطريقتك.. بجد سعيدة إننا اشتغلنا سوا والجاي أكتر".

وتلقت حلا عددا من تعليقات متابعيها الذين ظنوا بأنها أجرت عملية تجميل لتكبير الشفاة، ما دفعها للرد عليهم، فمن ضمن التعليقات: "حلا ممكن سؤال، أنتي عامله فيلر في شفايفك؟.. إذا كنتي عاملة حبيته جدًا ناعم وناتشورال"، لتدافع "حلا" قائلة: "لا خالص والله مش عاملة ده الميك أب".

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وفي وقت سابق، كانت الفنانة حلا شيحة كشفت عن إجرائها عملية تجميل بسيطة بأنفها، خلال حوارها ببرنامج trending المعروض على فضائية mbc4، "عاملة حاجة بسيطة أوي مش محسوسة، خففت العضمة شوية وسبت حتة صغيرة".

ويذكر أن الفنانة حلا شيحة تألقت بظهورها في مهرجان الجونة بدورته الثالثة، وظهرت في حفل الختام الذي انعقد، مساء الجمعة الماضية، وهي مرتدية فستان مكشوف من الجانبين، دون أكمام، كما جاء قصير من الأمام، وطويل من الخلف، مع تسريحة شعر "ويفي" بسيطة.