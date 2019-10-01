كايلي جينر ووالدتها تحملان حقيبتين من هيرمس وسعرهما يعجزُ العقل عن تصديقه

منذ امتثالها للشّفاء، لم تضيع المليارديرة العصامية كايلي جينر الوقت، حتى تباشر أعمالها فأخذت طائرة خاصّة مع والدتها كريس جينر؛ لتحضر اجتماع عمل مهمّ!

لم تحضر أسطورة المكياج حفل جوائز إيمي مع شقيقتها، ولا أسبوع الموضة الباريسي بسبب مرضها، فقد كانت تعاني من مرض لم يكشف عن حقيقته بعد، يشبه أعراض الانفلونزا، وكشفت مؤخرًا عن حالتها الصحية وقالت إنّها في تحسّن مستمرّ.

بعد تعافيها سافرت كايلي بصحبة والدتها على متن طائرة خاصّة وفقًا لما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمّ رصدهما وهما ترتديان ملابس سوداء متطابقة، وتتكوّن إطلالة كايلي من جاكيت جلديّ وتوب أسود وبنطلون قماش باللون الأسود، وانتعلت بوطاً طويلاً حدّ الركبة.

أما كريس فارتدت إطلالة عكسية، أي أنّ البنطلون كان من الجلد والجاكيت من قماش المخمل، ويبدو أنّ التوب متطابق تمام في إطلالتهما، حتى المجوهرات الفضية كانت متناسقة بينهما بشكل لافت، وانتعلت حذاءً باللون الفضيّ اللامع المتناغم مع لون الحقيبة النادرة.

والمثير في الأمر، إمساك كلتيهما بحقيبة هيرمس الأيقونية بجلد التمساح باللون الفضي، والتي تُعدّ من أغلى الحقائب في العالم، إذْ يقدّر سعر الواحدة منهما بـ432 ألف دولار، وهو مبلغ خيالي يعجز العقل عن تصديقه.

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وأطلقت كايلي شعرها منسدلاً بخصل مجعّدة على كتفيها، بينما وضعت كريس القبعة السوداء ذات الحوافّ العريضة على رأسها، وأخفت كلّ واحدة عينيها وراء نظارة شمسية كبيرة.

وافترقتا بعد وصولهما، حيث اتّجهت كريس لحضور أسبوع الموضة الباريسيّ، وكانت من قبل مشغولة مع ابنتها كيندال أثناء مشاركتها في الإعلان الجديد، مع العلامة التجارية الشّهيرة ستيوارت فايتسمان.

أما كيندال فذهبت لحضور حفل زفاف جاستين بيبر وهيلي بالدوين، المزمع الاحتفال به اليوم في ساوث كارولينا، أما كايلي فتحتاج دعم والدتها أثناء انشغالها بالتعاون التجميلي المشترك بينها وبين المدير الابداعيّ لبالمان أوليفيه روستينغ.

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