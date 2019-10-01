تنانير طويلة فخمة موضة ربيع وصيف 2020 تميزت بجمالها وبتصاميمها الأنيقة

باريس - لايف ستايل
تنانير طويلة فخمة شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 وقد تميزت بجمالها وبتصاميمها الأنيقة كما تنوعت من ناحية ألوانها وأقمشتها والمواد المصنوعة منها وقد شاهدناها على منصات مختلف دور الأزياء العالمية واليوم اخترنا لك منها أجمل الموديلات لتتألقي في مناسباك بتصاميم تنانير طويلة موضة ربيع وصيف 2020.
تنانير طويلة موضة ربيع وصيف 2020:
تشكيلة كبيرة من موديلات التنانير الطويلة شاهدناها ضمن مجموعات موسم ربيع وصيف 2020 تميزت بالفخامة والأناقة ولاسيما أنها صنعت من أقمشة فاخرة وبقصات مميزة وقد شاهدنا منها الألوان الحيادية وبشكل خاص الأسود لدى فالنتينو Valentino، وجيفنشي Givenchy، كما شاهدنا منها اللون الأبيض ودرجات اللون البيج والتصاميم المعرقة أو بدرجات حيوية لافتة.
شاهدنا منها أيضاً التصاميم المزينة بالكشكش والتي أوحت بالكثير من الأنوثة لدى أوسكار دي لا رينتا Oscar de la Renta، وأيضاً التصاميم البليسيه لدى ديور Dior، وألتوزارا Altuzarra، وهنالك التنانير الطويلة بالأقمشة اللامعة لدى بالمان Balmain، ومنها مع فتحة الساق لدى ايلي صعب Elie Saab وغيرها الكثير.
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