أجمل إطلالات مونيكا بيلوتشي في عيدها الـ 55 في فساتين السهرة أو البدلات الرسمية

تحتفل اليوم الممثلة والنجمة الايطالية "مونيكا بيلوتشي" Monica Bellucci والتي تعتبر من أكثر النساء جاذبية حول العالم بعيد ميلادها الـ 54، ومايميز جمال مونيكا أنه لا يتأثر بالزمن بل على العكس نلاحظ أنها كلما تقدمت في السن كلما ازدادت جمالاً وتألقاً.

واليوم وبمناسبة عيدم ميلادها الـ 55 قما بجمع أجمل إطلالاتها في مختلف المناسبات وعلى السجادة الحمراء والتي تبرهن عن أناقتها أن كان في موديلات فساتين السهرة أو في الجمبسوت أو البدلات الرسمية الأنيقة. وهذه الإطلالات تختارها من كُبرى دور الأزياء العالمية مثل "دولتشي أند غابانا" Dolce‪&Gabbana، "شانيل" Chanel، "ديور" Dior، و”ااكسندر فوتييه” Alexandre Vauthier وغيرهم بشكل يتناسب مع قوامها الأنثوي الجذاب، وأغلب هذه الفساتين تكون باللون الأسود أو باللون الأحمر، وبأقمشة الدانتيل والشيفون، والمخمل والحرير

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