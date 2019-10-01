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طريقة عمل أصابع الجلاش

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الجلاش من الحلويات الأساسية وسهلة التحضير، التي يفضلها الجميع كبارا وصغارا، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل أصابع الجلاش كما ذكرتها الشيف نجلاء الشرشابي على سي بي سي سفرة.

مقادير الجلاش الأصابع

لفة من الجلاش

كمية من المكسرات المطحونة المفضلة لديكي

ملعقة من القرفة المطحونة

5ملاعق كبيرة من السكر

كمية من السمنة حسب الرغبة

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سيرب الحلويات

طريقة تحضير أصابع الجلاش

نقوم بخلط السكر والقرفة والمكسرات في طبق جانبي

ثم نقوم بفرد ورق الجلاش وندهنه بالسمنة

ثم نقوم بوضع الحشو داخله ونقوم بلف الجلاش على هيئة صوابع

ندهن الجلاش من الخارج بالسمن ونضعه في صينية ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج

نسقي الجلاش بالسيرب عقب خروجة من الفرن ونزينه بالمكسرات ثم نضعه في طبق التقديم

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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