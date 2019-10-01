الجلاش من الحلويات الأساسية وسهلة التحضير، التي يفضلها الجميع كبارا وصغارا، لذلك يقدم لكي موقع "هن" طريقة عمل أصابع الجلاش كما ذكرتها الشيف نجلاء الشرشابي على سي بي سي سفرة. مقادير الجلاش الأصابع لفة من الجلاش كمية من المكسرات المطحونة المفضلة لديكي ملعقة من القرفة المطحونة 5ملاعق كبيرة من السكر كمية من السمنة حسب الرغبة Advertisements سيرب الحلويات طريقة تحضير أصابع الجلاش نقوم بخلط السكر والقرفة والمكسرات في طبق جانبي ثم نقوم بفرد ورق الجلاش وندهنه بالسمنة ثم نقوم بوضع الحشو داخله ونقوم بلف الجلاش على هيئة صوابع ندهن الجلاش من الخارج بالسمن ونضعه في صينية ثم ندخله الفرن حتى تمام النضج نسقي الجلاش بالسيرب عقب خروجة من الفرن ونزينه بالمكسرات ثم نضعه في طبق التقديم

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