استخدمي المايونيز لشعرك.. يمنع القمل ويفرده

مع وجود العديد من الخيارات في علاجات العناية بالشعر وتوافر العديد من ماسكات الشعر التجارية المختلفة، من الصعب تحديد ما يجب وضعه في شعرنا.

في حين أن المنتجات التجارية متاحة بسهولة وتنجز المهمة، مع القليل من البحث وبعض المكونات الطبيعية، يمكنك الحصول على نفس النتائج بسعر أقل.

المايونيز هو أحد المكونات التي تستخدم عادة في علاجات العناية بالشعر الطبيعية، إليك لماذا يمكن أن يكون المايونيز واحدا من أفضل الأشياء التي يمكنك وضعها في شعرك، بحسب موقع "ستايل كريز".

فوائد المايونيز للشعر

نمو الشعر

يحتوي المايونيز على صفار البيض والخل والزيوت التي تعمل معًا على تغذية وترطيب شعرك. يساعد وجود L-cysteine ​، وهو حمض أميني، في المايونيز على تغذية فروة رأسك لتعزيز نمو شعر صحي.

يزيل قمل الشعر

المايونيز هو واحد من أكثر العلاجات شعبية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع قمل الشعر. إن تغطية فروة رأسك وشعرك بكميات كبيرة من المايونيز يساعد في خنق وقتل القمل.

فرد الشعر

لا يمكن للمايونيز كسر الروابط في الشعر المجعد لفردها، كما لو كانت مع علاج متجدد. ولكن مع الاستخدام المنتظم، فإنه يمكن بالتأكيد تنعيم الشعر المجعد وجعله يبدو أكثر استقامة.

ترطيب الشعر

نظرًا لمحتواه الغني من الأحماض الأمينية والزيوت المغذية، فإن المايونيز هو واحد من أفضل المكونات التي يمكنك استخدامها لترطيب شعرك.

يساهم في جعل الشعر المجعد رائعا

يبذل الكثير من الجهد لتجعيد الشعر ولمنع الشعر من أن يبدو وكأنه فوضوي. استخدام المايونيز يساعد في تحديد الضفائر عن طريق علاج الجفاف والتجعد.

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يحمي الشعر الملون

غالبًا ما يسبب الشعر الملون والمعالج إلى تلف فرو الرأس.

وفروة الرأس التالفة وغير المغلقة تميل إلى تغيير اللون بشكل أسرع بكثير من فروة الرأس الصحية. يساعد المايونيز في تلطيف فروة الرأس وصبغها بالألوان.

يقضي على القشرة

يحتوي المايونيز على الخل وهو عنصر فعال لتحقيق التوازن بين مستويات الأس الهيدروجيني في فروة الرأس وإنتاج الزيت. إن الإنتاج المفرط للزيت هو أحد الأسباب الرئيسية لقشرة الرأس. باستخدام المايونيز يمكن كبح القشرة.

كيفية استخدام المايونيز لعلاج الشعر

بللي شعرك.

خذي كوبًا واحدًا من المايونيز وضعيه بدءًا من فروة رأسك حتى النهاية.

دلكي شعرك بشكل جيد.

تأكدي من التدليك من الخارج والجذور حتى النهاية.

دعيه يجلس لمدة 20 دقيقة.

اغسلي شعرك جيدًا بعد ذلك.

استخدم شامبو مرطب لطيف ينظف شعرك جيدًا دون تجفيفه.