طرق إزالة الرؤوس البيضا

تعد الرؤوس البيضاء، واحدة من المشكلات التي تواجهها الفتيات، حال ظهورها على البشرة، فهي شكل من أشكال الحبوب، تظهر نتيجة لإفراز دهون البشرة، وتراكمها، والتي تظهر على الوجه، وحول الأنف، أو بمنطقة الذقن.

وإليكِ وصفات طبيعية للتخلص منها:

المعجون

يساعد الفلوريد بمعجون الأسنان، على إزالة الرؤوس البيضاء، فقط ضعي كمية بحجم حبة البازلاء على أماكن الرؤوس، واستمري في فركها بالفرشاة لبضع دقائق قبل غسلها بالماء.

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كرري الأمر مرة أو مرتين أسبوعيا على الأقل.

الجيلاتين

يساعد الجيلاتين على تنظيف البشرة، والتخلص من الرؤوس السوداء، فقط ضعيه على حمام بخار حتي يسيح، أو ضيفي له الماء الساخن، ثم طبيقيه على الوجه.

انتظري حتى يجف، ويصبح لزج على الوجه، ثم انزعيه عكس اتجاة نمو الشعر، وستلاحظين نزعه للرؤوس.