تشتت الانتباه عند الأطفال.. الأعراض وأطعمة تساعد على العلاج

يعانى بعض الأطفال من تشتت الانتباه، وعدم القدرة على التركيز وخاصة أثناء اليوم الدراسي، ويؤثر تناول الأدوية التي تساعد على زيادة الانتباه على الأطفال، ومن أسباب واعراض تشتت الانتباه كما ذكرها موقع "Authority Nutrition".

أسباب تشتت الانتباه

قلق وتوتر الطفل الشديدين.

الاكتئاب.

تأثر الطفل بالخلافات حوله.

ميل الطفل إلى السرحان.

تعرض الطفل إلى مشكلة نفسية.

عدم اكتمال الجهاز العصبي والادراكي لدى الطفل.

أعراض تشتت الانتباه

الغضب والعصبية.

عدم تركيز الطفل أثناء التحدث معه.

ميل الطفل إلى التخريب وتدمير ممتلكاته.

صعوبة فهم الطفل للمواد الدراسية.

فرط الحركة.

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علاج تشتت الانتباه

رعاية الطفل حيث يفضل ابعاده عن الضغوطات.

الابتعاد عن تخويف وترهيب الطفل.

يفضل على الوالدين تنظيم جدول تعليمي للطفل.

تعزيز ثقة الطفل بنفسه، بالإضافة إلى تقويته ومساندته.

ترك الطفل يمارس ألعابه المفضلة، حتّى يستطيع إخراج الطاقات السلبية بداخله.

أطعمة تساعد في القضاء على تشتىت الانتباه

البيض

يساعد تناول البيض في زيادة القدرة على التركيز.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على المواد المضادّة للأكسدة، والتي تساعد بدورها على تدفق الدورة الدموية في الجسم، وبالتالي الوقاية من التشتت.

سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على أوميجا3، والذي له دور فعال في تحسين الذاكرة.

الشوكولاتة

تساعد الشوكولاتة على تدفق الدم على الدماغ، وبالتالى تحسين الذاكرة.