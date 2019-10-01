بعد واقعة التسمم في الإسكندرية.. طريقة عمل الفسيخ في البيت

ربما باتت وجبة الفسيخ تُشكل خطرًا واضحًا على مُحبيها، بعدما تعرض ما يقرب من 21 شخصًا من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية للتسمم، نتيجة تناولهم وجبة الفسيخة.

ويرصد "هن" طريقة عمل الفسيخ في البيت بطريقة آمنة، للحفاظ على صحة أسرتك من تناول الفسيخ منتهي الصلاحية:

مكونات تحضير الفسيخ

سمك بوري كبير الحجم

ملح خشن

ملعقتان شطة

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طريقة عمل الفسيخ

في البداية زيلي قشرة السمك بسهولة.

ضعي السمك في صندوق خشب، ورشي الملح، وجزء من الشطة.

استمري في تلك الخطوات، حتى تنتهي من كمية السمك، ثم اغلقي الصندوق بإحكام.

احذري الغطاء البلاستيك المقوى أو "المشمع" حتى لا يفسده، وقومي بحفظه في الثلاجة أو الفريزر للحفاظ على صلاحيته.

اتركيه لمدة تترواح بين الـ 20 يوما، أو شهر، حتى يصبح جاهزا.