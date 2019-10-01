مخلل المانجو من المأكولات الهندية اللذيذ للغاية، حيث أنه غير تقليدي ويجذب الانتباه بين الأطباق على سفرتك، وجدير بالذكر أنه سهل وسريع التحضير، فقط جهزي المكونات واتبعي الوصفة لتحصلي على أشهى مخلل. مقادير مخلل المانجو 3 حبات مانجو أخضر متوسط الحجم. 10 فصوص ثوم. 3 قرون فلفل أخضر. ملعقتين كبيرتين ونصف بابريكا. 3 ملاعق صغيرة كاري. 5 ملاعق كبيرة سكر. Advertisements ملح حسب الرغبة. طريقة تحضير مخلل المانجو قطعي المانجو إلى مكعبات صغيرة، ثم قطعي الثوم والفلفل الأخضر. ضعي المانجو والفلفل الأخضر والكاري والثوم في الخلاط الكهربائي وافرميهم جيدًا. ثم ضعي الخليط في وعاء عميق وأضيفي المكونات المتبقية. قلِّبي المكونات جيدًا ثم ضعيها في الثلاجة، وقدميه بارد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل المانجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.